Самая главная часть приготовления шашлыка. Существует тысяча и один способ того, как мариновать мясо. Универсального нет, поэтому каждый человек маринует на свой вкус.
Если вы хотите, чтобы мясо лучше пропиталось луковым ароматом, лук нарезайте мелким кубиком. Помните главное правило всех опытных поваров: шашлык не должен плавать в маринаде, но при этом не должен быть сухой. Перемешивать мясо рекомендуется руками, а в выборе приправ нужно ориентироваться на собственный вкус. Хорошо подойдет черный и красный перец, лавровый лист и другие пряности. Правильнее всего будет сначала натереть мясо солью и специями, а затем уже заливать жидкостью для маринада. Если вы сразу выльете на мясо лимонный сок или уксус, то мясо станет довольно жестким.
Опытные повара маринуют мясо без уксуса, который убивает вкус мяса и делает его сухим. Используйте традиционные маринады на вине, кисломолочных продуктах, соках, винном уксусе, пиве, луковом соке, а также кетчупе или в собственном соку.