Ничего лишнего.
Только мясо
Cобираемся на шашлыки c "Барнаульским пищевиком"
От одного только слова "шашлык" улучшается настроение и появляется аппетит. А главное в этом блюде - мясо. Как не ошибиться в его выборе, как правильно замариновать и приготовить идеальный шашлык, читайте в совместном проекте Amic.ru и компании "Барнаульский пищевик".
Почему нужно покупать мясо алтайских производителей
"Барнаульский пищевик" - алтайский производитель
Отдых на природе сложно представить себе без шашлыка. Это главное блюдо любого пикника. И готовить его начинают заранее. Каких только вариантов маринада не существует: с киви, минералкой, вином. Однако главный ингредиент, от которого зависит вкус, - это мясо.

Чтобы не испортить себе отдых и удовольствие от праздника на природе, выбирайте мясо правильно. У него есть только одна свежесть — первая, она же последняя. Для хорошего шашлыка требуется отборный и качественный продукт.

Почему нужно покупать мясо алтайских производителей?
Потому что это гарантия качества. Алтайский производитель — это залог хорошего шашлыка. Дело в том, что для приготовления мяса на углях подойдет только свежий продукт, который поставляется моментально на прилавки еще в "парном" виде. Производители из других регионов проигрывают местным тем, что для обработки мяса, сортировки, транспортировки и выкладки на витрины требуется время. Это значит, что мясо уже не будет первой свежести. А замороженное испортит вкус. Следовательно, оно не подходит для приготовления шашлыка.
В магазинах "Мясная лавка" "Барнаульский пищевик" вы всегда найдете свежее мясо для вкусного и сочного шашлыка.



Почему лучше покупать мясо в магазинах?
Рынок опасен тем, что там легче обмануть покупателя. Если вы не эксперт и с первого взгляда не можете определить, охлажденное это мясо или размороженное, то лучше обойти рынок стороной. Также лучше воздержаться от похода на базар, если вы не отличаете свежий продукт от того, который несколько дней хранился в холодильниках. Более того, у продавцов есть целый набор хитростей, чтобы сделать мясо "свежим". Например, лежавший кусок свинины кладут на самое видное место, смачивают водой, чтобы выглядел сочнее.

Кроме того, продавцы часто смотрят на внешний вид покупателя, чтобы определить, какую назвать цену.

Так что выбирать мясо необходимо только в проверенных магазинах. Иначе можно получить как минимум невкусный ужин, как максимум – серьезные проблемы со здоровьем.

Безусловно, важным моментом является то, что в магазинах есть все необходимые документы, подтверждающие качество товара, а у продавцов имеются санитарные книжки. Безусловно, не все рынки такие, но все же риск встретить некачественный продукт там куда выше, чем в проверенных магазинах.

В магазинах "Мясная лавка" "Барнаульсий пищевик" тщательно следят за качеством продукта. О том, насколько свежее мясо, дату упаковки и точный вес пишут на этикетке. Важно, что за по-настоящему отборное мясо вы заплатите не больше, чем на рынке.

Какое мясо выбрать?
Пожалуй, самый распространенный вариант приготовления - использовать мясо свинины. Считается, что самый вкусный шашлык получается из шейной вырезки.

В магазинах "Барнаульского пищевика" есть варианты на любой вкус. Например, тот, кто предпочитает более диетический вариант, в магазине может выбрать шашлык из грудинки индейки или курицы.

Кроме того, несомненным плюсом магазинов в том, что там можно купить уже готовый замаринованный шашлык. Это удобно, когда поездка на шашлыки происходит спонтанно и нет времени на долгое приготовление. Покупателю зачастую предлагают несколько видов маринада.

Не стоит рисковать удовольствием от вкуса и отдыха, выбирайте мясо только в проверенных магазинах.



Секрет приготовления вкусного шашлыка
Шашлык традиционно является одним из самых популярных и вкусных мясных блюд. Почти в каждой семье с наступлением весны готовят шашлык на природе или дома. Рассказываем основные правила, которые должен знать любой мужчина. Именно благодаря им он сделает своих близких и друзей сытыми и счастливыми.
1
Выбираем мясо
Чтобы шашлык был вкусным, нужно правильно выбрать мясо. Это первое правило хорошего шашлыка. Мясо должно быть молодое, охлажденное. Для приготовления на костре выбирайте части свиной туши, содержащие видимые жировые прослойки. Такое мясо будет нежным и сочным. Не забудьте перед нарезанием промыть мясо, обсушить, очистить. Шампуры для мяса лучше выбирать короткие, но нужно помнить, что между кусочками мяса не должно быть пустоты.
2
Режем
Для начала нужно правильно нарезать мясо. Все зависит от сорта мяса. Дольше промаринованное мясо будет более нежным и мягким. Шашлык из хорошо промаринованного мяса жарится 5-7 минут и сохраняет весь сок и вкус. Свинину вымачивают в маринаде в два раза меньше, чем любое другое мясо. Для маринования подходит стеклянная или эмалированная посуда.

Способ его нарезки для шашлыка зависит от времени года. Например, если жарите шашлык летом, то нарезайте крупные куски. В это время года мясо прожарится лучше и будет сочнее. А осенью и зимой, когда холодно и ветрено, лучше использовать более мелкие кусочки, они быстрее поджарятся и не успеют потерять сочность.
3
Маринуем
Самая главная часть приготовления шашлыка. Существует тысяча и один способ того, как мариновать мясо. Универсального нет, поэтому каждый человек маринует на свой вкус.

Если вы хотите, чтобы мясо лучше пропиталось луковым ароматом, лук нарезайте мелким кубиком. Помните главное правило всех опытных поваров: шашлык не должен плавать в маринаде, но при этом не должен быть сухой. Перемешивать мясо рекомендуется руками, а в выборе приправ нужно ориентироваться на собственный вкус. Хорошо подойдет черный и красный перец, лавровый лист и другие пряности. Правильнее всего будет сначала натереть мясо солью и специями, а затем уже заливать жидкостью для маринада. Если вы сразу выльете на мясо лимонный сок или уксус, то мясо станет довольно жестким.

Опытные повара маринуют мясо без уксуса, который убивает вкус мяса и делает его сухим. Используйте традиционные маринады на вине, кисломолочных продуктах, соках, винном уксусе, пиве, луковом соке, а также кетчупе или в собственном соку.
4
Готовим
Продолжительность жарки зависит от жара углей. Нельзя использовать дрова из хвойных пород со смолистой древесиной. Жарьте шашлык только на раскаленных углях, но не на открытом огне.

Укладывать шампуры нужно очень плотно — меньше вероятность вспыхивания огня, больше дыма, который сделает шашлык вкуснее. Если разгорится огонь, то шашлык срочно нужно убрать с мангала, а пламя притушить водой. Не следует слишком часто или слишком редко переворачивать мясо на шампурах, чтобы оно не пересыхало или не подгорало. Ключевое правило жарки, которое знает каждый опытный шашлычник, – мясо нельзя пережаривать, чтобы оно стало сухим. Готовность проверить легко: нужно срезать ножом небольшой кусочек. Сок в мясе должен стать прозрачным.

Шашлык необходимо есть только горячим. Не забудьте подать много зелени, свежих и маринованных овощей. Лучше и вкуснее есть с маринованным лучком. Приятного аппетита!
Что еще можно приготовить на костре и мангале?
Отдых на природе всегда ассоциируется с шашлыком. Но, может, не стоить загонять себя в рамки и попробовать другие варианты блюд, которые можно приготовить на огне?
На углях можно приготовить множество вкусных блюд:
1
Люля-кебаб
2
Котлеты для гриля
3
Куриные голени или бедрышки
4
Колбаски
5
Купаты
6
Цыпленок табака
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Все это и не только всегда можно приобрести в сети магазинов Мясная лавка "Барнаульский пищевик".
Как сделать идеальный стейк из свинины?

Многие, кто пробовал готовить стейк, сталкивались с тем, что мясо получается пережаренным, сухим или "резиновым". Все секреты правильного приготовления этого блюда смотрите в видеорецепте.
Мясная лавка "Барнаульский пищевик" всегда сочный и нежный шашлык.

Проведем лето вместе!
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