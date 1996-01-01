 
Вкусное и полезное доступное питание
"Квантсервер"
овременный темп жизни заставляет нас утолять голод "на ходу", сокращать время приема пищи или вовсе заменять привычные блюда из "первого, второго и компота" современными видами всевозможных перекусов. При этом производители сухих завтраков, кондитерских и бараночных изделий в виде кукурузных палочек, слайсов, хлебцев, сушек, хлопьев, подушечек, сухариков, баранок и прочего уверяют, что они идеальны для перекуса. К плюсам относят то, что тем самым обеспечено здоровое сбалансированное питание, не нужно тратить время на их приготовление, а еще они вкусные, питательные и изготовлены из натурального сырья. Так ли это на самом деле и в чем заключается польза сухих завтраков, постараемся разобраться.
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Мифы о слайсах, хлебцах и сухих завтраках
В чем их польза, помогают ли они худеть и заменяют ли хлеб
Миф 1. Не все слайсы и хлебцы одинаково полезны.
Действительно, назвать полезным и диетическим можно только тот продукт, который изготовлен без красителей, дрожжей и химических добавок. Поэтому при выборе диетического продукта в магазине стоит, прежде всего, изучить его состав. К примеру, полезными можно назвать сухие завтраки, изготовленные методом экструзии (специальная термомеханическая обработка, позволяющая сохранить все полезные свойства цельного зерна, минералы и витамины), в составе которых только злаки и соль. Таковыми являются "Слайсы" от компании "Квантсервер".
Миф 2. Слайсы, хлебцы и прочее только вредят хорошему пищеварению.
На самом деле, к примеру, слайсы – это ценнейший источник углеводов, белка, растительных жиров, минеральных веществ, клетчатки и витаминов. При регулярном употреблении польза слайсов проявляется в выведении из организма токсинов, холестерина и радионуклидов, улучшается функционирование ЖКТ, снижается риск возникновения заболевания сердца и сосудов, поддерживается оптимальный вес. Сейчас выпускаются различные хлебцы с добавлением отрубей, лука, чеснока, солода и т.д., что придает им пикантный вкус и аромат. Выходит, такой перекус может считаться не только полезным, но и вкусным.
Миф 3. Не следует увлекаться сухими завтраками.
От частого употребления сладких снеков действительно лучше отказаться, но несладкие зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты, ограничений в их употреблении нет.
Миф 4. Лучше обойтись без перекуса, чем питаться снеками, хлебцами и т.п.
Перекус в течение дня важен для обеспечения мозга необходимыми веществами, бесперебойной работы ЖКТ и поддержания уровня глюкозы в крови. Тем более никакого вреда такая пища не приносит, а польза очевидна. Диетологи советуют не менее 4-5 раз в день принимать пищу, и один из приемов вполне можно заменить подобным перекусом.
Миф 5. Все сухие завтраки – это диетический продукт и их можно употреблять в неограниченном количестве.
Не все сухие завтраки низкокалорийны. Если вы следите за фигурой, то внимательно изучите состав конкретного продукта и выберите тот, который содержит исключительно натуральные ингредиенты. К примеру, технология производства сухих завтраков "Квантсервер" позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим. Кроме того, организм тратит значительно больше энергии и времени на переваривание хлебцев, чем, например, обычного хлеба, что также способствует похудению.
Миф 6. Чтобы похудеть, достаточно питаться сухими завтраками.
На самом деле такое питание нельзя будет назвать оптимальным, так как оно должно быть сбалансированным и состоять из различных продуктов, включающих в себя белки, жиры и углеводы. Легкие хрустящие "Слайсы" от компании "Квантсервер" – отличная основа для полноценного завтрака. Они прекрасно сочетаются с большинством "здоровых" продуктов (сыром, медом, овощами). Слайсы из воздушных зерен могут заменить даже кашу, стоит их только измельчить и залить молоком.
Миф 7. Слайсы и хлебцы не могут полностью заменить хлеб
На самом деле это не так. Слайсы и хлебцы, изготовленные по современной технологии в компании "Квантсервер", могут полностью или частично заменить употребление обычного хлеба. Так, четыре таких слайса содержат такое же количество калорий, как один ломтик хлеба. Для диеты это, пожалуй, может стать оптимальным решением.
ногим жителям и гостям Алтайского края известна продукция предприятия "Квантсервер", которое с 1996 года производит и поставляет на рынок сухие завтраки, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, крупы и товары бакалейного типа. Кукурузные палочки "Никитка", хрустящие "Слайсы" и "Хлебцы", сушки и баранки "Никитич", отборные крупы торговой марки "ЭкоКрупа" — эти товары сегодня знакомы практически всем. Богатый опыт производства в тесной взаимосвязи с современными технологиями и тенденциями позволил компании создать уникальную линейку натуральных продуктов на все случаи жизни. "Квантсервер" – это полный цикл производства от выращивания злаков на собственных плодородных полях Алтайского края, дальнейшей их переработки на высокотехнологичном крупозаводе до производства готовой продукции на современном оборудовании с соблюдением всех санитарных норм и стандартов качества. В итоге к потребителю поступают высококачественные, вкусные и полезные продукты питания.
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Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят
риемы пищи между завтраком, обедом и ужином — важная составляющая здорового питания. Слайсы и хлебцы являются отличным вариантом для правильного утоления голода. Как сохранить всю пользу злаков и сделать их вкусными, знают в ООО "Квантсервер". Мы расскажем, как эта компания производит сухие завтраки, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, крупы и товары бакалейного типа.
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Откуда берут сырьё?
Как производят?
Как удается сохранить пользу злаков?
Сырье для производства (злаки) выращивается на собственных плодородных полях Целинного и Солтонского районов Алтайского края, а дальнейшая переработка осуществляется в современном высокотехнологичном крупоперерабатывающем комплексе.

На производстве ООО "Квантсервер", например, слайсы изготавливаются методом экструзии, а в их составе только злаки и соль. Специалисты компании разработали линейку слайсов, в которой представлены не только однокомпонентные слайсы (на основе одного злака, например, гречневые, пшеничные и так далее), но и многокомпонентные, в которых сочетаются несколько злаков (например, рисово-гречневые или рисово-ячменно-пшеничные). Каждый вид слайсов имеет свой неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, предприятие выпускает достаточно широкую линейку хлебцев, добавляя в них отруби, солод, натуральный сушеный лук и чеснок. Это придает хлебцам пикантный вкус и аромат. Технология производства позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим.

Продукция не содержит дрожжей, красителей, химических и ароматических добавок, соответствует экологическим нормам и стандартам, что подтверждается сертификатами экологического соответствия.

Процесс изготовления слайсов включает три этапа: обработка сырья, собственно изготовление и фасовка.

Сначала крупа поступает в итальянский аппарат, где она перебирается, очищается, сортируется. Затем в комнате с особыми температурными условиями увлажняется. Это нужно, чтобы во время следующего этапа зерна полностью раскрыли свой вкус и аромат.

Следующий этап — экструзия. Каждая крупинка в прямом смысле взрывается, лопается. Это происходит в специальных формах в экструдере. Взрываясь при определенной температуре, зерна склеиваются.

Кстати, недавно предприятие открыло новую линию по производству миниатюрных слайсов квадратной формы под торговой маркой "ЭКО слайсы". Для продукта специально разработана удобная упаковка, которая позволяет брать их собой — в сумочке они не займут много места, а полезный и питательный перекус всегда с тобой.

Ну вот и всё, слайсы готовы. Осталось их упаковать и отправить на полки магазинов.

Сырьё для хлебцев смешивается по определенной рецептуре в тесто и проходит через экструдер. На выходе прожаренная полоса нарезается на отдельные хлебцы.

По словам технолога ООО "Квантсервер" Марины Кругловой, первая составляющая — качественное сырьё. Второй важный момент — переработка. При производстве не используются масла для жарки, только горячий воздух и давление. Экструзия позволяет сохранить все полезные свойства цельного зерна, минералы и витамины: ретинол (А), витамины группы В, ниацин (РР), токоферол (Е). Продукт богат углеводами, белками, клетчаткой и минеральными веществами.

Технолог подчеркнула, что упаковка под вакуумом и в качественный упаковочный материал позволяет слайсам и хлебцам быть вкусными и ароматными целый год — именно таков срок годности продукта, установленный производителем.

Больше подробностей на сайте компании www.kvantserver.ru и в соцсети "ВКонтакте".

Чем опасен отказ от завтрака
ехватка времени, стремление урезать калории и похудеть, отсутствие аппетита по утрам – самые распространенные из причин, по которым на сегодняшний день целых 15% россиян пренебрегают завтраком. Между тем диетологи бьют тревогу, утверждая, что пропуск одного из важнейших приемов пищи может отрицательно сказаться на состоянии организма. Ведь пропуская завтрак, человек не только съедает за обедом на 20% больше, но и чаще соблазняется в течение дня вредной, калорийной пищей. Чем же еще рискуют те, кто отказывается от утренней трапезы?
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1
Проблемы со здоровьем
Исследования показали, что те, кто игнорирует утренний прием пищи, на 20% больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Причина кроется в том, что чрезмерно долгое пребывание без еды является стрессом для организма и влечет за собой гормональные изменения, являющиеся причиной болезней сердца и сосудов, а нерегулярные скачки глюкозы в организме могут приводить к диабету второго типа.
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Замедление обмена веществ и лишний вес
Многие люди не завтракают, чтобы похудеть, однако тем самым только провоцируют набор лишнего веса: доказано, что голодание вынуждает определенные участки мозга выбирать высококалорийную пищу, а тело – экономить энергию, замедляя метаболизм. Организм устроен так, что обязательно компенсирует голодное утро во второй половине дня, потребовав чего-нибудь вкусненького.
3
Плохое самочувствие и настроение
Головная боль и ощущение легкой тошноты из-за пониженного содержания сахара в крови, а также плохое настроение, слабость и раздражительность из-за нехватки энергии – постоянные спутники тех, кто систематически не завтракает по утрам. И напротив – здоровый завтрак, как утренняя зарядка, снимает усталость и сонливость, помогая сохранять спокойствие и позитивное настроение в течение всего дня.
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Снижение работоспособности
Питание по утрам – это энергия для работы мозга, без которой работоспособность и концентрация внимания будут стремиться к нулю. Пропустив утренний прием пищи, вы будете хуже запоминать информацию, а после полезного завтрака – наоборот — для новых свершений откроется "второе дыхание".
овышение метаболизма, стабилизация веса, улучшение настроения – разве это не достаточные аргументы, чтобы завтрак вошел в привычку? А сделать его полезным, питательным, вкусным и разнообразным поможет продукция от компании "Квантсервер". Среди ее богатого ассортимента каждый найдет то, что ему по душе: готовые сухие завтраки подойдут для тех, кто даже в условиях дефицита времени хочет питаться правильно, крупы оценят приверженцы традиционных каш по утрам, а пряники, сушки и баранки — лакомство, которое станет идеальным составляющим утреннего чаепития.
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Тающие во рту кукурузные палочки "Никитка"
Они давно полюбились не только детям, но и их родителям, — отличное начало дня. Это не только вкусное, но и полезное лакомство: кукурузные палочки "Никитка" изготавливаются из натурального сырья и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов.
Кукурузные хлопья "Никитка"
Они дают заряд энергии и хорошего настроения на целый день, подойдут в качестве утренней трапезы любителям здорового питания. На их приготовление совсем не нужно тратить времени: достаточно смешать хлопья с молоком, ягодами и кусочками фруктов – и сбалансированный завтрак готов.
Кукурузные подушечки "Никитка"
Является замечательным вариантом для завтрака. Уникальная технология производства позволяет сделать начинку – молочную либо шоколадную — нежной и легкой, а хрустящую оболочку — тающей во рту. Добавьте к кукурузным подушечкам молока – и вкусный завтрак готов.
Хрустящие "Слайсы" и "Хлебцы"
Изготавливаются методом экструзии из отборных зерен. Понравятся любителям бутербродов на завтрак, а также сторонникам диетического питания: являясь экологически чистым продуктом, они помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести из организма токсины и тем самым способствуют снижению веса. Доказано, что именно экструдированные продукты сохраняют все полезные свойства цельного зерна, витамины и минералы.
Крупы под торговой маркой "ЭКО крупа"
Это сочетание высококачественного сырья с собственных полей Алтая с современными технологиями производства, которые позволяют сохранить витаминный и аминокислотный комплекс, заложенный природой в зерне. Многоступенчатая очистка, "щадящая" технология производства на импортном оборудовании, лабораторный контроль на всех стадиях производства позволили крупам завоевать народное признание. Ароматные каши из "ЭКО крупы" станут неотъемлемой частью вашего сбалансированного рациона.
Пряники, сушки и баранки торговых марок "Никитка" и "Никитич"
Превратят ваше утреннее чаепитие в маленький праздник. Сдобные, ванильные, сырные и традиционные сушки, пряники — шоколадные, с начинкой из клубничного джема и из вареной сгущенки, румяные баранки – против такого дополнения к завтраку сложно устоять. Особенность пряников "Никитка" — в использовании "заварной" технологии в их производстве: именно поэтому они обладают приятным вкусом и ароматом, дольше сохраняют свежесть и не черствеют, при этом в их производстве не используются консерванты и ароматизаторы.
иссия компании "Квантвервер" — обеспечить покупателей, стремящихся к здоровому образу жизни, высококачественными продуктами питания, изготовленными из отборного натурального сырья по современным технологиям производства. В результате многоступенчатого контроля качества производимые предприятием продукты соответствуют всем санитарным нормам, что подтверждено многочисленными наградами международных и региональных выставок, ярмарок и конкурсов.
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Оригинальные рецепты из сухих завтраков

Салат "Шишки с кукурузными хлопьями"
Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:


Способ приготовления: Куриные грудки отварить в подсоленной воде, добавить в воду лавровый лист. Готовое мясо мелко порезать и переложить в свободную тарелку. Яйца отварить вкрутую и натереть на средней тёрке. Сыр натереть на средней тёрке. Перемешать подготовленные ингредиенты. Из банки с консервированными ананасами слить ананасовый сок. Добавить порезанные кубиками ананасы в тарелку к остальным продуктам. Перемешать всё и заправить майонезом. Выложить на блюдо в виде шишек. Кукурузными хлопьями выложить верх шишек. Украсить веточками свежей зелени.




Бутерброды из "Слайсов" рисовых с творогом и зеленью
Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • сметана – 100 мл
  • чеснок – 2 зубчика
  • огурец – 1 шт.
  • "Слайсы" рисовые — 1 упаковка
  • петрушка – 3 веточки
  • Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:

Творог взбить со сметаной в однородную массу. Добавить в него соль, измельченный чеснок и перец. Выложить творожную массу на хлебцы, украсить ломтиками огурца и зеленью петрушки.

Ватрушки из сушек
Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

  • сушки "Никитич" - 1 упаковка
  • молоко – 200 мл
  • творог – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:

Сушки положить в тарелку и залить молоком. Оставить на 4-5 минут. Сушки должны размякнуть снаружи, но остаться твёрдыми в середине. Пока сушки размачиваются, сделать начинку. Творог смешать с сахаром и яйцом до однородной массы. Сушки вынуть из молока и разложить на противне, застеленном бумагой для выпечки. Центральные отверстия сушек заполнить творожной массой. Запекать в разогретой до 180-200°C духовке 10-12 минут до лёгкого зарумянивания поверхности творога.

Торт "Муравейник" из кукурузных палочек
Время приготовления: 30 минут и 2 часа на охлаждение

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Растопить масло до жидкого состояния. Добавить ирис. Нагреть на медленном огне, постоянно помешивая содержимое. Когда масса станет однородной и ирис полностью растопится, можно добавлять кукурузные палочки. Аккуратно перемешать, чтобы палочки не ломались. На дно формы для торта положить полиэтиленовую пищевую пленку и выложить полученную массу. Поставить торт в холодильник на пару часов. По истечении времени вынуть торт из формы, украсить растопленным шоколадом, маком или мармеладом.
Ланч-бокс в школу:
что положить ребенку с собой
итание в школьных столовых не всегда гарантирует сбалансированный набор витаминов и микроэлементов для активного роста вашего ребенка, а значит, вопрос, что дополнительно положить ребенку с собой в школьный портфель, по-прежнему остается открытым, особенно в преддверии нового учебного года. Тысячи мам каждый день ломают голову над тем, чем наполнить коробочку для ланча, чтобы это было и вкусно, и удобно, и сытно, и эстетично, и не требовало больших хлопот. А главное – полезно, ведь чтобы ребенок лучше усваивал школьную программу, был внимательным и усидчивым на уроках, ему просто необходимо здоровое, богатое витаминами питание. Как учесть все эти требования, собирая ланч-бокс - попробуем разобраться, ответив на самые распространенные вопросы.
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В какое время ребенку лучше всего перекусывать в школе?
Специалисты считают, что перерыв между приемами пищи у школьников не должен быть больше 4 часов, поэтому перекусить школьнику лучше всего после второго или третьего урока: именно в это время ребенок начинает уставать и испытывать чувство голода.
Какие продукты лучше положить в ланч-бокс и почему?

Здоровая еда, помогающая ребенку лучше развиваться и концентрироваться на учебе, – это свежие фрукты и овощи, сочетание животного и молочного белков и обязательно – углеводная пища, которая дает энергию растущему организму. Самыми полезными для малыша продуктами, которые непременно стоит положить в ланч-бокс, считаются: мясо — ценный источник белка; молочные продукты (йогурт, творог, сыр и др.) – необходимое для развития сочетание белка и кальция; овощи и фрукты — кладезь витаминов и минералов; орехи и сухофрукты, дающие пищу для мозга, а также цельнозерновые продукты, дающие заряд энергии на весь день.
Можно ли давать ребенку с собой бутерброды?
Дать в школу ребенку бутерброд из белого хлеба с маслом и колбасой – не лучшая идея: он не несет пользы для здоровья и к тому же может быстро испортиться. Поэтому при приготовлении бутерброда для ребенка стоит обратить внимание на цельнозерновые хлебцы – такие как, например, "Хлебцы", "Слайсы" и "ЭКО Слайсы" от компании "Квантсервер". Изготовленные методом экструзии, сохраняющим все полезные свойства цельного зерна, они являются экологически чистым продуктом, помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести из организма токсины, а входящие в их состав микроэлементы, клетчатка и витамины группы В благотворно сказываются на нервной системе ребенка. Положите на хлебец или слайс отварное или запеченное мясо либо сыр, добавьте овощи и зелень – и хрустящий, вкусный и полезный бутерброд, который наверняка понравится ребенку, готов.
Какие сладости можно положить ребенку?
Несмотря на то, что диетологи не приветствуют сладости в школьном портфеле, большинство из них не будут возражать против темного шоколада – отличного источника глюкозы и аминокислот, которые способствуют улучшению памяти. Но горький шоколад любят далеко не все дети, а вот кукурузные палочки "Никитка" от компании "Квантсервер" точно придутся по вкусу всем. Тем более что это не только вкусное, но и полезное лакомство: они изготавливаются из натуральных ингредиентов и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов.
Можно ли включать в ланч-бокс выпечку?
Несмотря на то, что мучные изделия содержат необходимые для растущего организма углеводы, ввиду достаточно высокой калорийности диетологи рекомендуют включать их в рацион ребенка не чаще двух-трех раз в неделю, при этом отдавая предпочтение исключительно натуральным продуктам - к примеру, таким как сушки-мини "Никитка" от компании "Квантсервер". Румяные и очень вкусные сдобные, ванильные и сырные мини-сушки позволят вашему школьнику вкусно перекусить и привлечь внимание одноклассников оригинальной яркой упаковкой сушек-мини "Никитка", имитирующей школьные рюкзачки. А традиционная рецептура их изготовления позволит родителям быть уверенными в качестве ланча своих чад.
Чем разнообразить рацион малыша, которому наскучили традиционные продукты?
Школьнику, который отказывается каждый день есть одно и то же и которого сложно чем-то удивить, можно предложить сырные кукурузные шарики "Никитка" от компании "Квантсервер": эти воздушно-зерновые шарики со вкусом сыра непременно оценит маленький гурман.
Что, кроме продуктов, нужно положить в ланч-бокс?
Обязательно положите в ланч-бокс салфетки — бумажные и влажные, чтобы ребенок мог очистить руки до и после перекуса. Кроме того, в рюкзаке ребенка всегда должна быть бутылочка с чистой питьевой водой, а если малыш не очень любит простую воду, то можно налить в термос чай, компот, сок или морс.
Что не рекомендуется класть в ланч-бокс?
Не стоит давать ребенку с собой в школу конфеты, выпечку, чипсы, сухарики, пакетированные соки и колбасные изделия. Переизбыток сладостей и жирная пища приводят к нарушению обменных процессов и могут спровоцировать развитие сахарного диабета и других болезней. Также в жаркое время года не следует давать школьнику с собой скоропортящиеся продукты — молоко, яйца, йогурты, рыбу и мясо — во избежание отравления.
Что еще нужно учесть, собирая ланч-бокс?
Старайтесь выбирать продукты, которые не помнутся в портфеле, не смогут испачкать учебники и тетрадки и которые просто и удобно открывать. Продукция от компании "Квантсервер" - кукурузные палочки, сырные шарики и мини-сушки "Никитка", "Хлебцы" и "Слайсы" - в удобной упаковке, которая легко открывается, поможет рукам и школьным принадлежностям вашего ребенка всегда оставаться чистыми.
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