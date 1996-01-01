Вкусное и полезное доступное питание

Процесс изготовления слайсов включает три этапа: обработка сырья, собственно изготовление и фасовка.



Сначала крупа поступает в итальянский аппарат, где она перебирается, очищается, сортируется. Затем в комнате с особыми температурными условиями увлажняется. Это нужно, чтобы во время следующего этапа зерна полностью раскрыли свой вкус и аромат.



Следующий этап — экструзия. Каждая крупинка в прямом смысле взрывается, лопается. Это происходит в специальных формах в экструдере. Взрываясь при определенной температуре, зерна склеиваются.



Кстати, недавно предприятие открыло новую линию по производству миниатюрных слайсов квадратной формы под торговой маркой "ЭКО слайсы". Для продукта специально разработана удобная упаковка, которая позволяет брать их собой — в сумочке они не займут много места, а полезный и питательный перекус всегда с тобой.



Ну вот и всё, слайсы готовы. Осталось их упаковать и отправить на полки магазинов.



Сырьё для хлебцев смешивается по определенной рецептуре в тесто и проходит через экструдер. На выходе прожаренная полоса нарезается на отдельные хлебцы.



