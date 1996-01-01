Вкусное и полезное доступное питание

Сырье для производства (злаки) выращивается на собственных плодородных полях Целинного и Солтонского районов Алтайского края, а дальнейшая переработка осуществляется в современном высокотехнологичном крупоперерабатывающем комплексе.
На производстве ООО "Квантсервер", например, слайсы изготавливаются методом экструзии, а в их составе только злаки и соль. Специалисты компании разработали линейку слайсов, в которой представлены не только однокомпонентные слайсы (на основе одного злака, например, гречневые, пшеничные и так далее), но и многокомпонентные, в которых сочетаются несколько злаков (например, рисово-гречневые или рисово-ячменно-пшеничные). Каждый вид слайсов имеет свой неповторимый вкус и аромат.
Кроме того, предприятие выпускает достаточно широкую линейку хлебцев, добавляя в них отруби, солод, натуральный сушеный лук и чеснок. Это придает хлебцам пикантный вкус и аромат. Технология производства позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим.
Продукция не содержит дрожжей, красителей, химических и ароматических добавок, соответствует экологическим нормам и стандартам, что подтверждается сертификатами экологического соответствия.
Процесс изготовления слайсов включает три этапа: обработка сырья, собственно изготовление и фасовка.
Сначала крупа поступает в итальянский аппарат, где она перебирается, очищается, сортируется. Затем в комнате с особыми температурными условиями увлажняется. Это нужно, чтобы во время следующего этапа зерна полностью раскрыли свой вкус и аромат.
Следующий этап — экструзия. Каждая крупинка в прямом смысле взрывается, лопается. Это происходит в специальных формах в экструдере. Взрываясь при определенной температуре, зерна склеиваются.
Кстати, недавно предприятие открыло новую линию по производству миниатюрных слайсов квадратной формы под торговой маркой "ЭКО слайсы". Для продукта специально разработана удобная упаковка, которая позволяет брать их собой — в сумочке они не займут много места, а полезный и питательный перекус всегда с тобой.
Ну вот и всё, слайсы готовы. Осталось их упаковать и отправить на полки магазинов.
Сырьё для хлебцев смешивается по определенной рецептуре в тесто и проходит через экструдер. На выходе прожаренная полоса нарезается на отдельные хлебцы.